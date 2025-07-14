Неспокойные ночи: что может провоцировать головные боли во сне

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Сомнолог Лебедева: проблемы с дыханием могут стать причиной головных болей ночью

Причины ночных головных болей

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При регулярном повторении данного недомогания специалист рекомендует обратиться к врачу.

Проблемы с дыханием могут стать причиной ночных головных болей. Об этом изданию Газета.ру рассказала Дарья Лебедева — врач-сомнолог, эндокринолог.

«Так, при обструктивном апноэ дыхание во сне периодически останавливается. Мозг ощущает нехватку кислорода, и как результат — пробуждение с тяжестью или пульсацией в голове, особенно по утрам. Подобный эффект может вызывать и гипопноэ — чрезмерно поверхностное дыхание», — уточнила медик.

Еще одной причиной недомогания может стать бруксизм. Неконтролируемое сжимание челюстей или скрежет зубами способен спровоцировать напряжение в висках или затылке и, как следствие, головную боль, отметила Лебедева.

Сомнолог добавила в этот список еще и повышенное внутричерепное давление. Боли возникают, когда человек находится в лежачем положении ночью или ранним утром. При принятии вертикального положения может прийти облегчение.

Не стоит отбрасывать и то, что головные боли способны возникать из-за каких-либо заболеваний, а также сами по себе, например, при гипнической головной боли, кластерной головной боли или мигрени, пояснила врач.

Если же подобное недомогание происходит на регулярной основе, то необходимо обратиться к специалисту: терапевту, неврологу или сомнологу, рекомендовала Лебедева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем фатальный вред использования гаджетов перед сном.

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:32
Без намека на тень? Названы способы правильного охлаждения в жару
8:18
Неспокойные ночи: что может провоцировать головные боли во сне
8:02
«Бросают оружие и бегут»: мобилизованные боевики ВСУ не умеют стрелять
7:46
Темнота и «Черный гробик»: как развлекался в детстве Туриченко
7:30
Один залп — минус укрытие! Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Когда музыка спасала жизни: 40 лет назад состоялся легендарный фестиваль Live Aid

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
Одиночество в толпе: почему оно возникает и как с ним справиться
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025