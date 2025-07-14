ФСБ предотвратила теракт в отношении офицера Минобороны РФ в Крыму

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 41 0

Женщина была завербована Службой безопасности Украины.

ФСБ предотвратила теракт в отношении офицера Минобороны РФ в Крыму

Фото: © РИА Новости

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили попытку террористического акта против высокопоставленного офицера Министерства обороны Российской Федерации. Об этом стало известно из сообщения Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, опубликованного 14 июля.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, готовившийся СБУ на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении.

Стало известно, что женщина была завербована Службой безопасности Украины (СБУ). Ей было поручено совершить теракт в отношении российского военнослужащего в его личном автомобиле в преддверии Дня Победы в мае этого года.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали женщину, которая подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205 («Террористический акт») и 275 («Государственная измена») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Брянской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержала пособников украинских спецслужб. Мужчины 1993 и 1995 года рождения неоднократно осуществляли визуальное наблюдение за объектами, принадлежащими Министерству обороны РФ.

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