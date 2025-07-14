В Северо-Кавказской филармонии прошел концерт «Звезды старинного Курзала»

В городе Кисловодск, в концертном зале имени А. Н. Скрябина, расположенном в здании Северо-Кавказской филармонии, 12 июля состоялся концерт симфонической музыки великих русских композиторов. Это событие получило название «Звезды старинного Курзала».

Концерт состоялся в рамках Всероссийского фестиваля академической музыки имени Сафонова, приуроченного к 130-летию старейшей филармонии в России. В программе были представлены известные произведения русской симфонической музыки.

Народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин исполнил «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром П. И. Чайковского.

На сцене прозвучали «Симфонические танцы» С. В. Рахманинова и «Концертный вальс № 1» А. Глазунова в исполнении оркестра под управлением Димитриса Ботиниса, лауреата премии президента Российской Федерации и международных конкурсов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках проекта «Вечера в Английском зале» в Доме музыки Санкт-Петербурга исполнили сонеты Шекспира. Для слушателей сонеты на виолончели исполнил народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.