«Сделал очень много»: актриса Ольга Будина назвала Александра Митту человеком-эпохой

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 37 0

Актриса Ольга Будина назвала режиссера Александра Митту человеком-эпохой

Работавшая с Александром Миттой актриса рассказала об уникальности режиссера

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

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Режиссер скончался на 93-м году жизни.

Актриса Ольга Будина выразила свои соболезнования в связи с кончиной выдающегося советского и российского кинорежиссера, художника, сценариста и поэта Александра Митты. В интервью изданию Lenta.ru она рассказала о том, какое влияние оказал Митта на ее жизнь и творчество.

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«Александр Наумович Митта — великий режиссер, великий человек. Человек-эпоха. Для нас для всех это невосполнимая утрата. Человек, который сделал очень много, в том числе для воспитания людей. Потому что все его фильмы заставляют задуматься, заставляют размышлять», — сказала Будина.

Она также отметила, что ей посчастливилось работать с Миттой, и выразила благодарность за возможность встретиться с ним на творческом пути.

«У него не было проходных картин», — добавила актриса.

Александр Митта скончался на 93-м году жизни 14 июля 2025 года. Он снял такие известные картины, как «Друг мой, Колька!», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда», телесериал «Граница. Таежный роман» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие фильмы режиссера могли никогда не попасть на большие экраны.

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«Сделал очень много»: актриса Ольга Будина назвала Александра Митту человеком-эпохой

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