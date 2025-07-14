«Сделал очень много»: актриса Ольга Будина назвала Александра Митту человеком-эпохой

Режиссер скончался на 93-м году жизни.

Актриса Ольга Будина выразила свои соболезнования в связи с кончиной выдающегося советского и российского кинорежиссера, художника, сценариста и поэта Александра Митты. В интервью изданию Lenta.ru она рассказала о том, какое влияние оказал Митта на ее жизнь и творчество.

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«Александр Наумович Митта — великий режиссер, великий человек. Человек-эпоха. Для нас для всех это невосполнимая утрата. Человек, который сделал очень много, в том числе для воспитания людей. Потому что все его фильмы заставляют задуматься, заставляют размышлять», — сказала Будина.

Она также отметила, что ей посчастливилось работать с Миттой, и выразила благодарность за возможность встретиться с ним на творческом пути.

«У него не было проходных картин», — добавила актриса.

Александр Митта скончался на 93-м году жизни 14 июля 2025 года. Он снял такие известные картины, как «Друг мой, Колька!», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда», телесериал «Граница. Таежный роман» и многие другие.

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