Умер Александр Митта: какие фильмы режиссера могли никогда не попасть на большие экраны

Легендарный режиссер подарил зрителям такие картины, как «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж» и «Сказка странствий», серьезно расширив рамки понимания и возможностей отечественного кинематографа.

Известный режиссер Александр Митта умер на 93-м году жизни. Деятель искусств уже долгое время боролся с болезнями сердца и неврологическими нарушениями. С лета 2023-го кинодеятель боролся с онкологическим заболеванием, которое значительно ухудшило состояние здоровья.

На фоне плохого самочувствия осенью 2024-го у Митты случился инсульт. Врачи смогли стабилизировать его. Летом 2025-го состояние режиссера настолько ухудшилось, что скорую пришлось вызывать раз в несколько дней. Сначала из-за урологических проблем, а после было диагностировано воспаление легких.

За свою продолжительную карьеру он подарил миру десяток выдающихся кинолент. Пятый канал решил вспомнить самые яркие фильмы режиссера.

«Друг мой, Колька!», 1961

Кадр из фильма «Друг мой, Колька!», режиссер Александр Митта, Алексей Салтыков, 1961 г.

Дебютной работой Александра Митты стал фильм «Друг мой, Колька!», увидевший свет в 1961 году. Над его созданием он работал вместе с однокурсником Александром Салтыковым.

Сотрудничество оказалось крайне плодотворным. В то время Митта лишь заканчивал университет и не имел большого опыта в режиссуре. Осложняло ситуацию и то, что на создание дипломной работы, которой и стала кинолента «Друг мой, Колька!», выпускникам выделялось так мало пленки, что ее едва хватало на короткометражный фильм.

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Тогда студенты решили объединиться и снять общий большой проект. Примечательно, что уже в то время ярко проявились творческие амбиции Александра Митты и присущая ему любовь к размаху. Начинающие режиссеры не побоялись пригласить к участию в съемках известных актеров — Анатолия Кузнецова, Юрия Никулина, Светлану Харитонову, Евгения Тетерина и других.

Фильм ждал триумфальный успех. Салтыкову и Митте удалось с точностью передать теплую атмосферу пионерской юности и буквально влюбить зрителей в незатейливый сюжет о троечнике Кольке Снегиреве.

«Без страха и упрека», 1963

Кадр из фильма «Без страха и упрека», режиссер Александр Митта, 1963 г.

Спустя два года после блестящего дебюта на экраны вышел первый самостоятельный фильм Александра Митты. Тогда же начал прослеживаться особый почерк режиссера — героями новой киноленты вновь стали пионеры. Вот только выглядели они совсем не как сошедшие с плакатов идеальные подростки, а реальные люди, которым не чужды ошибки, ссоры и даже тройки в дневнике.

Сюжет фильма «Без страха и упрека» развернулся вокруг неожиданной находки трех школьников — в руки подростков попадали 600 рублей (огромные деньги по тем временам). В ходе долгих размышлений — что же делать — ребята пришли к выводу, что у честного человека таких сумм точно нет, поэтому можно все потратить.

Самостоятельная работа Митты не получила того же признания, что и «Друг мой, Колька!». Возможно проблема заключалась в самом сюжете — не принято было тогда показывать нелицеприятную сторону добросовестных и честных пионеров.

«Гори, гори, моя звезда», 1970

Кадр из фильма «Гори, гори, моя звезда», режиссер Александр Митта, 1970 г.

Проходило время и Александр Митта становился действительно матерым режиссером, постепенно утрачивая засевший в головах многих образ постановщика детско-юношеского кино.

Однако, вместе с тем, как усложнялись сюжетные линии, все меньше работ Митты проходили цензуру. Киноленту «Гори, гори, моя звезда», вышедшую в 1970 году, в буквальном смысле приходилось спасать.

Сложности начались еще на этапе написания сценария. В новом проекте режиссер хотел отобразить реалии маленького городка времен 1920-х. Однако собственный вариант ему показался бедноватым, поэтому он обратился за помощью к видным сценаристам Юлию Дунскому и Валерию Фриду. Те помогли привести историю к логическому завершению. Однако затем съемки затруднил поиск актеров на роли.

Полюбившегося Митте Юрия Никулина пришлось экстренно заменять, у того затянулись гастроли цирка в Австралии. Вместо него взяли Олега Ефремова. Затем в творческом процессе настала белая полоса — к съемкам присоединились Олег Табаков и Евгений Леонов, а также юная Елена Проклова. Внешние различия актеров удачно контрастировали в кадре и добавляли живости происходящему.

Однако от цензуры «Гори, гори, моя звезда» это не уберегло. Готовый фильм поставили на полку, посчитав, что Митта «перемудрил с сюжетом». Спасение пришло откуда не ждали. Олег Табаков, будучи знакомым с различными видными деятелями Советского Союза, все же смог добиться показа киноленты.

«Точка, точка, запятая…», 1972

Кадр из фильма «Точка, точка, запятая…», режиссер Александр Митта, 1972 г.

Фильм «Точка, точка, запятая…», вышедший в 1972 году, подвел итог творческого десятилетия Александра Митты, в течение которого он то и дело обращался к судьбам обыкновенных подростков. Кинолента получила наибольших отклик телезрителей и надолго запала в сердца как взрослых, так и детей.

Сюжет вновь разворачивался вокруг обыкновенного мальчишки — восьмиклассника Леши Жильцова. До появления в классе новенькой — Жени Каретниковой — он мало чем выделялся из общей массы. Однако неожиданное знакомство заставило Жильцова серьезно переосмыслить свою жизнь.

Сложная психологическая драма о взрослении в сочетании с запоминающимся музыкальным сопровождением в очередной раз закрепила за Александром Миттой статус выдающегося режиссера своего времени.

«Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 1976

Кадр из фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», режиссер Александр Митта, 1976 г.

Навсегда закрыв главу школьной драмы, Александр Митта решил податься в новый жанр — исторический. Его следующая кинолента «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» была снята по мотивам незаконченного произведения А. С. Пушкина «Арап Петра Великого». Уже на этапе производства режиссер принял решение, что главную роль — арапа Ганнибала — будет играть Владимир Высоцкий, и тот с радостью принял предложение.

Кроме того, фильм стал дебютным для 13-летнего сына Митты — Евгения, а также ребенка Марины Влади от второго мужа — Володи Бруйе. Кинолента имела немыслимый размах и вполне могла растянуться на две серии, однако при монтаже историю пришлось серьезно сокращать, что Александру Наумовичу серьезно не нравилось.

Не меньше огорчился и Владимир Высоцкий, который подготовил для фильма две песни — «Разбойничья» и «Купола». Они в финальную версию так и не вошли. Рабочее название — «Арап Петра Великого» — также пришлось сменить. Возмущенный бард тогда сказал, что брали его на заглавную роль, а в итоге, его место оказалось «после Петра и запятой…». Но несмотря на все трудности и изменения, кинолента все же вышла в свет и полюбилась зрителям.

«Экипаж», 1980

Кадр из фильма «Экипаж», режиссер Александр Митта, 1980 г.

Вершиной творчества Александра Митты стал фильм «Экипаж». На создание киноленты были заложены немыслимые бюджеты, а процесс съемок серьезно усложнили многочасовые сборки масштабных макетов и сцен.

По замыслу Митта, сюжет должен был закручиваться вокруг экипажа самолета, который вылетел в рейс для доставки продовольствия и медикаментов населению, пострадавшему от землетрясения. Пилотам удалось совершить посадку и успешно доставить груз, однако проблемы настигли их немногим позднее.

При вылете стало ясно, что взлетная полоса разрушена. Самолет поднялся в воздух, но его системы сильно повреждены и не позволяли совершить мягкую посадку. На плечи пилотов ложилась трудная задача — спасти экипаж.

Изначально режиссер планировал мрачный, трагичный конец, но его пришлось переписать: внес коррективы Леонид Брежнев, попросивший «не показывать ему покойников». Несоизмеримую помощь во время съемок оказал Аэрофлот, согласившийся отдать списанные самолеты ТУ-154Б. В 2016 году на киноленту Митты был снят одноименный ремейк. В качестве режиссера выступил Николай Лебедев.

«Сказка странствий», 1982

Кадр из фильма «Сказка странствий», режиссер Александр Митта, 1982 г.

Не менее грандиозную работу выдающийся режиссер затеял уже через два года после релиза «Экипажа». Кинолента «Сказка странствий» создавалась при содействии сразу трех страх — Советского Союза, Чехословакии и Румынии. Главные роли исполнили — Андрей Миронов, Татьяна Аксюта и Лев Дуров.

Над сценарием Александр Митта работал вместе с Юлием Дунским и Валерием Фридом, которые ранее уже помогали ему при создании фильма «Гори, гори, моя звезда».

Кинолента имела огромное значение для режиссера, который спустя двадцать лет работы решил продемонстрировать актуальный проект, который будет одинаково интересен как для детей, так и для взрослых. В «Сказке странствий» удивительным образом столкнулись фантастический мир и тяжелые аллюзии на современность.

Как вспоминал позднее Вениамин Смехов, получивший в фильме эпизодическую роль, Митта был настоящим «режиссером-мучителем», которому палящее июльское солнце Крыма не мешало «носиться, ругаться без отдыха и тени».

За свою продолжительную карьеру Александр Наумович был удостоен множества наград отечественных и международных кинофестивалей. Однако главное достижение легендарного режиссера — это любовь зрителя, который даже долгие годы спустя будет завороженно смотреть киноленты Митты и восхищаться ими, как в первый раз.