Москва прощается с жарой: жителей столицы предупредили о ливнях и грозах

Вильфанд: на смену жаре в Москву придут грозы и ливни
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
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Синоптик рассказал, какая погода будет в городе на этой неделе.
После аномально жаркой недели, в ходе которой в Москве были побиты температурные рекорды, столичный регион ожидает изменение погодных условий. Как сообщил aif.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, с 14 июля температура воздуха понизится, однако останется выше климатической нормы на 2–3 градуса.
В дневные часы воздух будет прогреваться до +26…+29 , в ночное время температура опустится до +15…+17 в спальных районах и +18…+20 °C в центре города. По словам синоптика, жара выше +30 больше не прогнозируется.
На смену жаре придет неустойчивая погода. В понедельник и вторник, 14 и 15 июля, в городе ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Порывы ветра в этот период могут достигать 15–20 метров в секунду.
Такая ситуация обусловлена образованием над регионом так называемого «болотистого барического поля» — области с однородным и слегка пониженным атмосферным давлением, которое провоцирует локальные осадки при отсутствии четко выраженных фронтов.
Схожая погодная картина сохранится и в среду, однако интенсивность осадков и сила ветра снизятся.
Стабилизация метеоусловий ожидается с четверга, 17 июля. Атмосферное давление начнёт расти, дожди прекратятся, установится переменная облачность. Согласно прогнозу, сухая и относительно спокойная погода продержится до конца недели. Уже в воскресенье, 20 июля, вероятность осадков вновь возрастет.
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