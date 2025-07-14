Москва прощается с жарой: жителей столицы предупредили о ливнях и грозах

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 19 0

Вильфанд: на смену жаре в Москву придут грозы и ливни

Москва прощается с жарой: жителей столицы предупредили о ливнях и грозах

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Тема:
Погода

Синоптик рассказал, какая погода будет в городе на этой неделе.

После аномально жаркой недели, в ходе которой в Москве были побиты температурные рекорды, столичный регион ожидает изменение погодных условий. Как сообщил aif.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, с 14 июля температура воздуха понизится, однако останется выше климатической нормы на 2–3 градуса.

В дневные часы воздух будет прогреваться до +26…+29 , в ночное время температура опустится до +15…+17  в спальных районах и +18…+20 °C в центре города. По словам синоптика, жара выше +30 больше не прогнозируется.

На смену жаре придет неустойчивая погода. В понедельник и вторник, 14 и 15 июля, в городе ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Порывы ветра в этот период могут достигать 15–20 метров в секунду.

Такая ситуация обусловлена образованием над регионом так называемого «болотистого барического поля» — области с однородным и слегка пониженным атмосферным давлением, которое провоцирует локальные осадки при отсутствии четко выраженных фронтов.

Схожая погодная картина сохранится и в среду, однако интенсивность осадков и сила ветра снизятся.

Стабилизация метеоусловий ожидается с четверга, 17 июля. Атмосферное давление начнёт расти, дожди прекратятся, установится переменная облачность. Согласно прогнозу, сухая и относительно спокойная погода продержится до конца недели. Уже в воскресенье, 20 июля, вероятность осадков вновь возрастет.

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