Американскому мистическому сериалу «Сверхъестественное» в 2025 году исполняется 20 лет, если считать от даты выхода пилотной серии.

Лента рассказывает о братьях Сэме и Дине Винчестерах, которые охотятся на сверхъестественных существ, разъезжая по США в старом автомобиле. Они расследуют паранормальные явления, вступают в схватки с демонами, призраками и с другой нечестью.

Как изменились внешне главные герои картины и чем занимаются сейчас — читайте в материале 5-tv.ru.

Дженсен Эклс (Дин Винчестер)

Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное», 2005 г.; www.globallookpress.com/Billy Bennight

На момент съемок первого сезона сериала актеру Дженсену Эклсу было 25 лет. Он перевоплотился в старшего из братьев — Дина Винчестера.

В этом году, 1 марта, Эклсу исполнилось 47 лет. Сейчас он заботливый отец троих детей и верный супруг. Со своей будущей женой он встретился на съемочной площадке фильма «Заварушка в Клоунане». Актриса Дэннил Харрис, а именно так зовут избранницу Дженсена, стала сначала его подругой, а затем любовью всей жизни.

После завершения «Сверхъестественного» Дженсен Эклс сыграл в популярном сериале «Пацаны». Также важную роль в его жизни играет музыкальная составляющая. Актер не упускает возможности выступить с композициями, а также исполняет каверы и занимается озвучкой.

Джаред Падалеки (Сэм Винчестер)

Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное», 2005 г.; www.globallookpress.com/Lev Radin

Джаред Падалеки в сериале сыграл младшего брата Дина Винчестера — Сэма. При этом между актерами была небольшая разница в возрасте, как и в самой ленте. Джареду исполнится 43 года через несколько дней — 19 июля.

На съемочной площадке сериала в 2008 году Падалеки встретил свою избранницу — актрису Женевьев Кортезе, которая в четвертом сезоне играла героиню по имени Руби. Уже спустя два года отношений, в 2010 году, пара поженилась. В 2011 году у супругов родился сын Томас, а еще через три года на свет появилась дочь Одетт.

После выхода последнего сезона «Сверхъестественного» Джаред Падалеки сосредоточился на других проектах и получил главную роль в сериале «Уолкер».

Миша Коллинз (Кастиэль)

Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное», 2005 г.; www.globallookpress.com/Dave Starbuck

Изначально персонаж актера Миши Коллинза появлялся лишь в паре эпизодов четвертого сезона. Тогда он был на роли приглашенного актера. Однако герой так сильно понравился публике, что его включили в основной состав. Предстал актер в образе ангела Кастиэля.

На момент съемок четвертого сезона Мише было 34 года. За то время, пока он работал в проекте, как и коллеги, успел обзавестись детьми от супруги и по совместительству своей школьной подруги Виктории Вантох. Пара поженилась еще в 2001 году. В 2010 году у влюбленных родился сын Уэст Анаксимандр, а в 2012-м — дочь Мэйсон Мари.

После окончания сериала Миша Коллинз в масштабных картинах участия не принимал. Он выпустил авторский сборник стихов — «Некоторые вещи, которые я все еще не могу вам рассказать».

Ранее 5-tv.ru писал, какой криминальный след у актеров «Великолепного века».