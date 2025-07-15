Есть у всех на кухне: раскрыт самый эффективный способ восполнения дефицита йода

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Эндокринолог Яцишина: морепродукты — хороший источник йода

Есть у всех на кухне: раскрыт самый эффективный способ восполнения дефицита йода

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Недостаток этого микроэлемента в организме негативно сказывается на здоровье.

Йодирование поваренной соли является наиболее эффективным и безопасным способом борьбы с нехваткой йода. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач высшей категории, эндокринолог Ольга Яцишина.

Йод играет ключевую роль в структуре гормонов щитовидной железы, которые жизненно необходимы для нормального функционирования человеческого организма.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более двух миллиардов людей живут в условиях нехватки микроэлемента, и в России не существует ни одного региона, где население не подвергалось бы риску заболеваний, связанных с его дефицитом.

Проводя йодирование соли, можно обеспечить доступность йода для всех групп населения максимально экономично и просто. Однако для тех, кто попадает в группы риска развития заболеваний, связанных с дефицитом йода (например, беременные и кормящие женщины, дети до двух лет), предусматривается дополнительная йодная профилактика с использованием препаратов йодида калия.

По словам специалиста, также хорошим источником йода являются морепродукты, такие как треска, хек, тунец и пикша, другие морские продукты — креветки и мидии, водоросли, ламинария.

Врач не рекомендовала принимать йод в виде добавок самостоятельно. Если у пациента установлен или есть подозрение на дефицит йода, то врач может назначить йодсодержащее добавки, однако их нельзя брать по собственному усмотрению без предварительной консультации со специалистом.

Ранее, писал 5-tv.ru, россиянам рассказали о самой полезной соли.

+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.37
0.48 91.77
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:13
В России более 400 тысяч человек пожаловались на укусы клещей
6:00
Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
5:44
Европа платит — США зарабатывают: Трамп о сделке с НАТО по поставкам оружия Украине
5:28
Скандал в ЕС: Орбан отказался финансировать Украину и потребовал правды о зверствах в ВСУ
5:12
Качественная вырезка: как выбрать мясо на рынке и миновать просрочку

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: нефть устала бояться пошлин Трампа и нового потолка ЕС
Актер Олег Тактаров о своих детях — «разбросаны по всему миру»
Ретроградный Меркурий возвращается: как пережить «время хаоса» с 18 июля по 11 августа
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025