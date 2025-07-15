Трамп: США сможет вернуть 350 миллиардов долларов, потраченных на Украину

Речь о соглашении о покупке американского оружия за счет стран НАТО.

Вашингтон планирует отправить союзникам по НАТО оружие для Украины на десять миллиардов долларов. Как пишет новостной портал Axios, в пакет войдут средства ПВО и артиллерийские снаряды.

По данным CNN, Вашингтон может предложить еще и ракеты малой и средней дальности. В том числе — для истребителей. Тем не менее, эксперты New York Times отметили, что пока военную помощь будут выделять на деньги, согласованные еще при Джо Байдене.

Сам глава Белого дома убежден, что громкая сделка позволит вернуть 350 миллиардов долларов, которые потратили на поддержку Киева. Соглашение о покупке американского оружия за счет стран НАТО заключили накануне, по итогам встречи с генсеком альянса Марком Рютте.

«Мы производим оружие, европейцы его покупают. Соединенные Штаты больше не будут платить. Мы производим — они покупают. Они увеличивают военные расходы с трех до пяти процентов — это больше триллиона долларов в год. Это большие деньги. Европа станет сильнее, и мы станем сильнее», — заявил Трамп.

В свою очередь генсек НАТО уточнил, что помимо европейских стран в оружейной сделке будет участвовать и Канада. Речь идет, в том числе, о поставке сразу семнадцати систем ПВО «Пэтриот». Союзники по НАТО планируют передать установки Киеву из своих запасов. И купить у американцев новые.