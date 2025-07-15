«Возраст не позволяет»: Смирнитский рассказал, почему отказывается от проектов

Актеру в июне исполнился 81 год.

Народный артист России Валентин Смирнитский все реже появляется на экране из-за возраста. Об этом актер рассказал в программе «Дорогие гости» на «Ретро FM» специально для 5-tv.ru.

Отвечая на вопрос журналиста о творческих планах, звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», в котором он играл Портоса, подчеркнул, что старается все реже появляться на экране. Причина — возраст.

«У меня такой возраст… Мне предлагают, но какое в 80 с лишним лет играть в кино. Под нас (актеров его возраста. — Прим. ред.) надо специально писать персонажа. На этом делать акцент. Это во всем мире так», — сказал Валентин Смирнитский.

Также актер отметил, что ему на смену приходит новое поколение. И в этом, по словам Смирнитского, нет ничего удивительного. При этом он добавил, что чтобы не потерять свою профессиональную форму, иногда соглашается на небольшие роли, но от многих проектов предпочитает все же отказываться.

Валентин Смирнитский родился в 1944 году. В прошлом месяце ему исполнился 81 год. Он снимался в «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979), «Мастер и Маргарита» (2005), «Легенда № 17» (2012) и в других.

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