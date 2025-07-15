«Министерская чехарда»: Шмыгаль ушел в отставку с поста премьер-министра Украины

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Денис Шмыгаль ушел в отставку с поста премьер-министра Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com/Marcin Nowak; 5-tv.ru

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Это не единственная перестановка в украинском правительстве.

В Киеве тем временем уже начались увольнения и перестановки. По требованию Зеленского пост премьер-министра покинул Денис Шмыгаль — бывший директор по развитию Львовского автобусного завода, последние пять лет руководивший правительством.
На его место Зеленский выдвинул министра экономики Юлию Свириденко.

А Шмыгаль, по прогнозам украинских медиа, возглавит министерство обороны, хотя сам в армии не служил. Впрочем, как и его предшественник — Рустем Умеров. Тот с поста главы Минобороны отправится послом в США — к семье, которая давно обосновалась в Штатах.

Все эти перестановки называют техническими, Верховная Рада проголосует за них в среду. Политологи говорят, что всю эту «министерскую чехарду» Зеленский затеял по прямому указанию из США. В политическую тень уходят все, кто был в Киеве слишком тесно связан с прежней администрацией Байдена.

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