Собянин рассказал, как Москва поддерживает развитие креативных индустрий

Креативные индустрии становятся ключевым драйвером роста столичной экономики — их доля в ВРП превысила 10%.

Москва уверенно закрепляет за собой статус главного креативного хаба страны. По словам мэра Сергея Собянина, сектор креативных индустрий за последние пять лет значительно вырос: количество организаций и ИП увеличилось на 11,7% и превысило 113 тысяч, а совокупная выручка за 2023 год составила около семи триллионов рублей — вдвое больше, чем в 2019 году. Сегодня вклад этой сферы в валовой региональный продукт достигает 10,1%, что эквивалентно примерно трем триллионам рублей.

Одним из наиболее динамичных направлений остается киноиндустрия. В Москве снимается около 80% российского кино, а кинокластер столицы постоянно расширяется. Создаются новые площадки, модернизируются киностудии, запускаются проекты для зрителей и профессионалов, в том числе фестивали, экскурсии и творческие встречи. Например, кинопарк «Москино» в ТиНАО уже насчитывает 24 площадки, а к 2030 году их будет около 70.

Бурный рост демонстрирует и сегмент видеоигр и ИТ. В отрасли задействовано свыше 33 тысяч компаний с выручкой более трех с половиной триллиона рублей. Для поддержки разработчиков запускаются акселераторы, такие как «Фабрика видеоигр», а в 2025 году в «Сколково» откроется первый в стране кластер видеоигр и анимации. Это будет комплексное пространство для всех этапов создания и продвижения цифрового контента.

Не остается без внимания и издательское дело — в столице работают порядка 12 тысяч издательств. Они активно участвуют в городских проектах, получают поддержку на международных ярмарках и фестивалях, таких как Non-fiction и книжная неделя в Москве. Город инвестирует в международное сотрудничество, а также в продвижение российских книг на ключевых зарубежных рынках, включая Китай.

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