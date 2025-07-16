Классика и хиты объединятся на фестивале в центре Москвы

Музыкальный фестиваль «Неклассическая классика» подарит гостям новое звучание мировых хитов и творческое вдохновение.

На Болотной площади Москвы 26 июля состоится музыкальный фестиваль «Неклассическая классика» — часть масштабного проекта «Молодежная точка». Посетителей ждет оригинальное исполнение популярных мировых композиций в инструментальной интерпретации, а также целый день творческих мастер-классов. Участие в мероприятиях — бесплатное, регистрация открыта на портале «Молодежь Москвы», сообщает пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

Программа фестиваля насыщена активностями: в хабах «Развитие» и «Креатив» с 14:00 до 18:00 пройдут мастер-классы по музыкальному скетчингу, квиллингу, созданию 3D-открыток, игре на гитаре и ханге. Гости смогут своими руками смастерить бубен или оригами и научиться музыкальной импровизации.

Главным событием станет вечерний концерт под открытым небом, который начнется в 21:00. На сцене выступят QuintElle, ансамбль Nella Musica Ensemble, а также группы Limoncello и Spirit OFF Streets. Их выступления объединят элементы классической музыки и современных жанров.

Фестиваль «Молодежная точка» продлится до 14 сентября и станет частью городского проекта «Лето в Москве», который объединяет лучшие культурные, спортивные и образовательные инициативы сезона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что выставка «Потсдам. Июль 1945» открылась в Музее Победы.