Классика и хиты объединятся на фестивале в центре Москвы

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 17 0

Живая музыка и мастер-классы ждут гостей фестиваля «Неклассическая классика»

Классика и хиты объединятся на фестивале в центре Москвы

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин; 5-tv.ru

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Музыкальный фестиваль «Неклассическая классика» подарит гостям новое звучание мировых хитов и творческое вдохновение.

На Болотной площади Москвы 26 июля состоится музыкальный фестиваль «Неклассическая классика» — часть масштабного проекта «Молодежная точка». Посетителей ждет оригинальное исполнение популярных мировых композиций в инструментальной интерпретации, а также целый день творческих мастер-классов. Участие в мероприятиях — бесплатное, регистрация открыта на портале «Молодежь Москвы», сообщает пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

Программа фестиваля насыщена активностями: в хабах «Развитие» и «Креатив» с 14:00 до 18:00 пройдут мастер-классы по музыкальному скетчингу, квиллингу, созданию 3D-открыток, игре на гитаре и ханге. Гости смогут своими руками смастерить бубен или оригами и научиться музыкальной импровизации.

Главным событием станет вечерний концерт под открытым небом, который начнется в 21:00. На сцене выступят QuintElle, ансамбль Nella Musica Ensemble, а также группы Limoncello и Spirit OFF Streets. Их выступления объединят элементы классической музыки и современных жанров.

Фестиваль «Молодежная точка» продлится до 14 сентября и станет частью городского проекта «Лето в Москве», который объединяет лучшие культурные, спортивные и образовательные инициативы сезона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что выставка «Потсдам. Июль 1945» открылась в Музее Победы.

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