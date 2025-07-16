Рядом с первой женой: режиссера Юрия Мороза похоронили в Москве

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 1 106 0

Режиссера Юрия Морозова похоронили в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Он ушел их жизни 14 июля в возрасте 68 лет.

Режиссера и актера Юрия Мороза похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище. Кадры с могилы артиста попали в распоряжение 5-tv.ru.

Деятель киноиндустрии пользовался почетом и уважением среди коллег, поэтому его место упокоения выглядит в этот день траурно и одновременно торжественно. Памятник практически не видно, так как он утопает в пышных букетах и венках, которые принесли в честь усопшего.

В Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 неравнодушные люди смогли попрощаться с режиссером и рассказать о том, чем он запомнился при жизни. В обитель небесную Морозова сопроводили отпеванием в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище.

Вечное пристанище Юрий Юрьевич отыскал рядом со своей первой женой Мариной Левтовой, которая погибла в 2000 году во время катания на снегоходе.

Юрий Морозов ушел из жизни 14 июля в возрасте 68 лет. У него остались две дочери: 43-летняя Дарья и десятилетняя Варвара. А также вдова, актриса Виктория Исакова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с Юрием Морозом простились жена и дочь.

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