Исторические улицы Петербурга становятся барными

Повышая градус. Теперь взамен знаменитых Думской и Рубинштейна в Петербурге — новые барные улицы. Питейные заведения массово появляются в историческом центре Северной столицы — на Петроградке. Эксперты подсчитали: только за первое полугодие открылось 130 мест, где можно отдохнуть за стойкой. Станут ли кварталы копиями предыдущих, и зачем вообще городу столько баров — узнал корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Бар на Большом проспекте Петроградской стороны. В этом сезоне гостей здесь особенно много. Неудивительно: в Петербурге ждут рекордные 11 миллионов туристов. По соседству открываются новые заведения.

«Мы открылись десять лет назад. Были одни из первых на Большом проспекте. Сейчас ярко открываются милые, хорошие места. Вот, мы можем посмотреть на Ленина, есть куда зайти. Хорошо провести время», — отмечает учредитель бара Феликс Народицкий.

В городе на Неве больше трех тысяч заведений самого разного формата. Специалисты подсчитали: баров на душу населения даже больше, чем в Москве.

«Желание потребителя получить новые впечатления, как вкусовые, так и эмоциональные, приводит к тому, что существует заказ на новые заведения. Мы имеем баланс сколько открылось/закрылось, он 110 на 130. 130 открывается, 110 закрывается», — рассказал урбанист Владимир Федоров.

А это значит, индустрия в плюсе, но меняет локации. Питейные появляются не поодиночке, а целыми улицами, чтобы гости переходили, если не сказать, перетекали, из одной в другую. Из новых мест притяжения: Большая Конюшенная, тот же Большой проспект Петроградской стороны.

Ну и конечно «квартал писателей»: улицы Маяковского, Жуковского. На Некрасова местные жители уже прочувствовали, каково это — жить в новом барном центре Петербурга.

«Просто лужа чего-то красного — даже не поверил сначала, что это кровь, подумал, может, какой-то коктейль или что-то такое, морс. Приятного мало, конечно», — отметил житель дома на улице Некрасова Александр Крючков.

Петербург сочетает два статуса: барной и культурной столицы. И эти звания порой сложно друг с другом сочетаются. Одна только улица Рубинштейна чего стоила. На 40 жилых домов там под сотню заведений.

Ну и как не вспомнить Думскую, которая в свое время гремела на всю страну. Поддельный алкоголь, наркотики, изнасилования и убийства, несовершеннолетние гости. И все это в самом центре Петербурга.

В итоге на Рубинштейна местные жители годы боролись за тишину и покой. Своего добились с помощью Роспотребнадзора и Следственного комитета. Многие заведения прекратили работу.

А Думскую и вовсе закрыли полностью. Ее планируют переформатировать в локацию для семейного отдыха. Но, как показала практика, звание главных барных улиц уже перенимают другие петербургские локации. Со всеми вытекающими последствиями.