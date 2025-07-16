В 49 лет погиб бронзовый призер Олимпиады-2010 Гренвольд из-за удара молнии

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Спортсмен был за рулем автомобиля в момент трагедии.

Бронзовый призер Олимпиады-2010 Гренвольд погиб в 49 лет из-за удара молнии

Фото: Mark J. Terrill/AP/ТАСС

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Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере по ски-кроссу, фристайлист Эудун Гренвольд, трагически погиб в возрасте 49 лет. Причиной смерти стал удар молнии, уточнили на сайте Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Известно, что в момент происшествия спортсмен находился в своем автомобиле. Эудуна экстренно госпитализировали, но медики не смогли помочь ему. Несмотря на все усилия, вечером 15 июля Гренвольд был мертв.

«Норвежский лыжный спорт потерял выдающуюся фигуру, которая так много значила как для горнолыжного спорта, так и для фристайла», — сказано в публикации организации.

Гренвольд начинал карьеру как горнолыжник. Он был чемпионом Норвегии в скоростном спуске в 2003 и 2004 годах, а затем перешел во фристайл и участвовал в соревнованиях по ски-кроссу.

В 2007 году стал обладателем бронзы чемпионата мира и победителем общего зачета Кубка мира. В 2010 завоевал бронзу на Олимпиаде в Ванкувере. После завершения спортивной карьеры стал тренером норвежской сборной по ски-кроссу.

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