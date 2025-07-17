Минус министр, минус министерство: Зеленский чистит ручную команду

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Зеленский хочет назначить Шмыгаля министром обороны Украины

Минус министр, минус министерство: Зеленский чистит ручную команду

Фото: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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В правительстве Украины произошли очередные кадровые перестановки.

На Украине полностью исчезает министерство национального единства. Его возглавлял один из ближайших друзей президента страны Владимира Зеленского — Алексей Чернышев. Но теперь он под следствием, и теплое место просто ликвидируют за ненадобностью.

В целом же задача сделать новый кабинет не эффективным, а максимально управляемым. Именно поэтому премьером становится Юлия Свириденко, министром обороны — Денис Шмыгаль, а Рустем Умеров уезжает послом в США.

А вот преданный глава Минздрава Виктор Ляшко остается. Как и министр образования Оксен Лисовой. Претензий к нему масса, но он признал, что списал свою диссертацию, а значит, является отличным объектом для политического шантажа.

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