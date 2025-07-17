В России отмечают День основания морской авиации ВМФ

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Это по праву уникальное подразделение.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Тема:
День ВМФ

Летчики Северного флота провели учения над Кольским полуостровом — пилоты имитировали воздушный бой и показали сложные пилотажные элементы.

Сегодня в России отмечается День морской авиации — уникального подразделения в составе нашего ВМФ.

В составе Северного флота есть противолодочные самолеты, палубные истребители, бомбардировщики, транспортная авиация и поисково-спасательные вертолеты.

Во время дальних походов они действуют в самых разных районах Мирового океана.

Тема:
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