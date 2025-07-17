В России отмечают День основания морской авиации ВМФ
Это по праву уникальное подразделение.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru
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Летчики Северного флота провели учения над Кольским полуостровом — пилоты имитировали воздушный бой и показали сложные пилотажные элементы.
Сегодня в России отмечается День морской авиации — уникального подразделения в составе нашего ВМФ.
В составе Северного флота есть противолодочные самолеты, палубные истребители, бомбардировщики, транспортная авиация и поисково-спасательные вертолеты.
Во время дальних походов они действуют в самых разных районах Мирового океана.
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