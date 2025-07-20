SHAMAN представил клип для «Интервидения» на фасаде кинотеатра «Октябрь»
Одновременно видео было воспроизведено на пяти экранах Москвы.
Фото, видео: Известия/Наталья Шершакова; 5-tv.ru
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Заслуженный артист Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, представил клип на свою новую песню «Прямо по сердцу» на медиафасаде кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Показ состоялся в 20:30 и стал частью подготовки к международному музыкальному конкурсу «Интервидение-2025», где артист будет представлять Россию.
На мероприятии присутствовали сам исполнитель, режиссер клипа Эльвин Фомин и телеведущая Яна Чурикова. Одновременно премьеру показали на пяти экранах Москвы, включая один из крупнейших — в Лужниках.
Клип, по словам организаторов, станет визитной карточкой России на конкурсе, который рассматривается как альтернатива «Евровидению». В состав международного жюри войдет продюсер Игорь Матвиенко. Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что конкурс вызвал большой интерес — участие подтвердили многие страны.
«Интервидение» состоится 20 сентября.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, первая конкурентка SHAMAN на «Интервидении» представила свой хит.
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