SHAMAN представил клип для «Интервидения» на фасаде кинотеатра «Октябрь»

Заслуженный артист Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, представил клип на свою новую песню «Прямо по сердцу» на медиафасаде кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Показ состоялся в 20:30 и стал частью подготовки к международному музыкальному конкурсу «Интервидение-2025», где артист будет представлять Россию.

На мероприятии присутствовали сам исполнитель, режиссер клипа Эльвин Фомин и телеведущая Яна Чурикова. Одновременно премьеру показали на пяти экранах Москвы, включая один из крупнейших — в Лужниках.

Клип, по словам организаторов, станет визитной карточкой России на конкурсе, который рассматривается как альтернатива «Евровидению». В состав международного жюри войдет продюсер Игорь Матвиенко. Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что конкурс вызвал большой интерес — участие подтвердили многие страны.

«Интервидение» состоится 20 сентября.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, первая конкурентка SHAMAN на «Интервидении» представила свой хит.