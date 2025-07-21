Улицы Воронежа оказались затоплены после сильного ливня. На дорогах — бурлящие потоки, движение транспорта парализовано. Вода прибывала так быстро, что ливневки и городские службы не успевали с ней справиться. На улучшение погоды жителям региона рассчитывать не стоит и сегодня. Объявлено штормовое предупреждение, и ожидается очередной удар стихии.