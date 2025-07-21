Воронеж затопило после сильного ливня
В некоторых районах города движение транспорта парализовано.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Улицы Воронежа оказались затоплены после сильного ливня. На дорогах — бурлящие потоки, движение транспорта парализовано. Вода прибывала так быстро, что ливневки и городские службы не успевали с ней справиться. На улучшение погоды жителям региона рассчитывать не стоит и сегодня. Объявлено штормовое предупреждение, и ожидается очередной удар стихии.
- 21 июл
- Как из ведра: на Москву и Подмосковье обрушились ливни
- 19 июл
- Анкару затопило: сильный ливень превратил улицы в реки, а машины смыло водой
- 18 июл
- Бежим на пляж или под зонтик? Какая погода ждет москвичей в предстоящие выходные
- 16 июл
- Село Оймякон в Якутии уходит под воду
- 16 июл
- Ливень и молнии запомнятся москвичам надолго: как непогода парализовала движение в столице
- 15 июл
- Инструкция по спасению: как уберечься от удара молнии возле водоема
- 15 июл
- Внутри или снаружи? Как автомобилистам обезопасить себя от грозы
- 15 июл
- Москва в воде: столицу накрыла сильная гроза
- 15 июл
- Ливни, молнии и потопы: по всей стране устраняют последствия непогоды
- 15 июл
- Гром среди ясного неба: молнии убили троих человек и стерли с лица земли жилые дома
88%
Нашли ошибку?