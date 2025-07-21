Один человек погиб в результате аварии в Тюменской области

В обстоятельствах крупной аварии разбираются тюменские инспекторы. На трассе столкнулись грузовик и две легковушки — погиб человек. Предварительно, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.

От удара машину отбросило на другой легковой автомобиль. Его водитель и пассажир остались живы, но получили тяжелые травмы.