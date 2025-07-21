На Украине прозвучали взрывы в Киеве, Харькове и Днепропетровске

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 70 0

Причина уточняется.

На Украине прозвучали взрывы в Киеве, Харькове и Днепропетровске

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Legky

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Взрывы прозвучали на Украине в городах Киев, Харьков и Днепропетровск. Об этом стало известно из материала издания «Общественное» в Telegram-канале.

Как отмечалось на онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили во всех регионах страны, помимо Днепропетровской и Черкасской областей.

На данный момент причины взрывов не названы. В Харькове прогремело пять взрывов. Уточнялось, что никто не пострадал. По данным мэра города Игоря Терехова, все взрывы раздались в Киевском районе, после чего также начался большой пожар.

До этого сообщалось, что в украинском городе Сумы прозвучал взрыв.

Минобороны России подчеркивало, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее, писал 5-tv.ru, В результате обстрела ВСУ в Донецкой Народной Республике погибла мирная жительница. При этом еще четверо граждан были ранены. Вражеские силы провели восемь атак. Украинские боевики применяли реактивную артиллерию.

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