На Украине прозвучали взрывы в Киеве, Харькове и Днепропетровске
Причина уточняется.
Фото: www.globallookpress.com/Alexander Legky
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Взрывы прозвучали на Украине в городах Киев, Харьков и Днепропетровск. Об этом стало известно из материала издания «Общественное» в Telegram-канале.
Как отмечалось на онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили во всех регионах страны, помимо Днепропетровской и Черкасской областей.
На данный момент причины взрывов не названы. В Харькове прогремело пять взрывов. Уточнялось, что никто не пострадал. По данным мэра города Игоря Терехова, все взрывы раздались в Киевском районе, после чего также начался большой пожар.
До этого сообщалось, что в украинском городе Сумы прозвучал взрыв.
Минобороны России подчеркивало, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее, писал 5-tv.ru, В результате обстрела ВСУ в Донецкой Народной Республике погибла мирная жительница. При этом еще четверо граждан были ранены. Вражеские силы провели восемь атак. Украинские боевики применяли реактивную артиллерию.
88%
Нашли ошибку?