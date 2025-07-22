Свежий вкус и вид: как избавить заготовки на зиму от плесени

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 88 0

Биолог Слынько: лимон не допускает образование бактерий в компоте

Как избавить заготовки на зиму от плесени

Фото: 5-tv.ru

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Необходимо использовать природные продукты с естественными консервантами.

Домашние заготовки на зиму часто подвержены «взрыванию» и заплесневению. О том, как сохранить компоты и варенья до весны без «химии» в беседе с Life.ru рассказала доцент кафедры биологии и биологической безопасности Елена Слынько.

По словам эксперта, консерванты в составе многих магазинных продуктов (от Е200 до Е297) продлевают срок хранения, избавляя от бактерий и плесени. Например, лимонная и яблочная кислоты в компотах из продуктового обладают антибактериальным действием и расщепляют микроорганизмы. Однако использовать порошковые аналоги необязательно, ведь природа дала все необходимое для долговременного хранения заготовок.

В этом случае в ход могут пойти сами фрукты и ягоды, помогающие предотвратить порчу продукта и улучшающие вкусовые качества. Две дольки лимона на литр домашнего варенья или компота не допустят образование бактерий и надолго поддержат качество продукта. К тому же десерт получит свежий цитрусовый аромат, гармоничный вкус и хороший внешний вид.

Еще один мощный природный помощник, способный стать достойной альтернативой цитрусу, — брусника. В этой ягоде содержится вещество, являющееся природным консервантом. Как отметила специалист, на один литр варенья или компота надо добавить 250-300 грамм брусники, которая содержит бензойную кислоту.

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