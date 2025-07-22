ФСБ задержала пособников украинских спецслужб в трех регионах РФ 

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 52 0

Все они причастны к подготовке терактов и передаче данных о российских войсках.

ФСБ задержала пособников украинских спецслужб в ДНР и Ярославле

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в трех регионах РФ граждан, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и участии в подготовке терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Один из подозреваемых был задержан в городе Харцызске ДНР. По данным следствия, россиянин собирал информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России и передавал эти сведения украинской стороне. Также его подозревают в причастности к подготовке убийства российского военнослужащего.

В Ярославле задержана гражданка Украины. По данным ФСБ, женщина собирала компоненты для самодельного взрывного устройства. Оперативники предотвратили возможный теракт.

Кроме того, в Липецкой области был задержан еще один россиянин, которого подозревают в поджоге пункта сбора гуманитарной помощи, предназначенной для нужд российских военных.

Все трое фигурантов заключены под стражу в рамках уголовных дел, возбужденных следственными подразделениями территориальных правоохранительных органов по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ:
 — ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту);
 — ч. 1.1 ст. 205.1 (вовлечение в террористическую деятельность);
 — ст. 275 (государственная измена).

Оперативно-следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства и возможные связи задержанных с представителями спецслужб Украины.

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