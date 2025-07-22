«Кусок дерева прилетел»: Рита Дакота получила травму головы

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 75 0

Рита Дакота получила травму головы из-за упавшего на нее куска дерева

Рите Дакоте «прилетело» по голове на Бали

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певице назначен постельный режим.

Певица Рита Дакота напугала поклонников сообщением о неожиданной травме — на нее упал кусок дерева прямо внутри дома на Бали. О неприятном инциденте артистка рассказала в личном блоге в соцсетях.

Звезда получила травму на вилле. По словам самой Риты, удар пришелся по голове, и сразу после происшествия она ощутила сильную слабость, дрожь и тошноту, а также заметную шишку. Артистка не исключает, что могла получить сотрясение мозга.

Ситуация вызвала панику не только у самой певицы, но и у ее мужа. В социальных сетях пара призналась, что сильно испугалась произошедшего. Несмотря на тревожные симптомы, Рита пока не обратилась за медицинской помощью и остается дома.

На время восстановления Дакоте назначен постельный режим. Ей пришлось отменить запланированную тренировку и временно отказаться от активностей. Поклонники в соцсетях выражают беспокойство и желают артистке скорейшего выздоровления.

Пока Рита не делится подробностями о дальнейших действиях, но надеется, что серьезных последствий удастся избежать.

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