Жажда разума: что пить в жару, а от чего держаться подальше

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 52 0

Диетолог Виктор Прусаков: воду, квас стоит пить для предотвращения обезвоживания в жару

+Жажда разума: что пить в жару, а от чего держаться подальше

Фото: www.globallookpress.com/Sabine Brose/Sorge

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Правильный напиток летом — вопрос здоровья.

Жара — повод начать пить воду, зеленый чай и даже айран, ведь знойная погода — это серьезное испытание для организма. В беседе с URA.RU диетолог Виктор Прусаков рассказал, что при высокой температуре тело теряет не только влагу, но и важнейшие электролиты. Это может привести к обезвоживанию и даже тепловому удару. Однако, как подчеркивает специалист, не все жидкости одинаково полезны: некоторые напитки могут даже ухудшить ситуацию.

Итак, лучший выбор — обычная вода, особенно комнатной температуры. Ледяная жидкость, вопреки распространенному мнению, может вызвать спазм сосудов и затруднить охлаждение. Отлично подойдут и минеральные воды — но только столовые или лечебно-столовые, без фанатизма. Среди фаворитов также зеленый чай, который запускает процессы естественного охлаждения, и компоты без сахара, особенно из сухофруктов или ягод с высоким содержанием калия.

Интересной альтернативой становятся кокосовая вода, живой квас и кисломолочные напитки, такие как айран или тан — они не только утоляют жажду, но и помогают восстановить водно-солевой баланс и микрофлору кишечника. Освежающие травяные настои с мятой и мелиссой — еще один безопасный и полезный выбор в летний зной.

А вот к чему стоит относиться с осторожностью, так это к алкоголю, энергетикам, сладким газировкам и крепкому кофе. Все они либо способствуют обезвоживанию, либо перегружают сердечно-сосудистую систему. Поэтому выбирая напиток летом, важно думать не только о вкусе, но и о здоровье.

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