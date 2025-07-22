Минюст готовит законопроект по профессионализации судебного представительства

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 123 0

Юристы уже оказали 155 тысяч бесплатных консультаций в 2024 году.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Минюст РФ готовит законопроект по профессионализации судебного представительства. Об этом заявил глава ведомства Константин Чуйченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Министр отметил, что инициативу поддержали многие ведомства, в том числе и правительство РФ. С его помощью будет готовиться соответствующий законопроект.

«Мы достаточно долго вели дискуссии и пришли к выводу, — и все органы, заинтересованные в этом, поддержали, — чтобы это мероприятие проводить на базе адвокатуры. Потому что у нас граждане имеют право на квалифицированную юридическую помощь — и это конституционное право», — подчеркнул Чуйченко.

Он добавил, что лишь организации, работающие по профессиональным и этическим стандартам, способны качественно оказывать юридическую поддержку.

Отметил глава ведомства и то, что в 2024 году десять тысяч юристов оказали 155 тысяч бесплатных консультаций. Кроме того, сообщил о том, что в СВО приняли участие 276 адвокатов, 24 из них погибли и 36 человек получили ранения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава Минюста Чуйченко предложил отправлять к медиатору разводящихся супругов.

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