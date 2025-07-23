Нетипичная середина лета: магнитная буря ожидается на Земле 23 июля

Вероятность магнитной бури на Земле 23 июля составляет 56%
Фото: 5-tv.ru
Вероятность того, что атмосфера нашей планеты будет спокойной, равна лишь 20%.
Магнитные бури обрушатся на Землю с вероятностью в 56%. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным специалистов, в среду, 23 июля следует ожидать возмущение геомагнитного поля Земли. Сотрудники лаборатории прогнозируют появление умеренных колебаний с вероятностью в 20%. На то, что атмосфера голубой планеты будет спокойной, ученые отвели 24%. А вероятность того, что на Землю обрушится геомагнитная буря, составляет 56%. Это выше среднестатистических показателей для середины лета.
Индекс Ар ожидается на уровне 15, это говорит о наличии магнитных колебаний. Уровень солнечного излучения будет равен 140, это указывает на сильные всплески активности. Значение по шкале Кр прогнозируется на уровне пяти по показателю магнитной бури это значение равно G1. Такие данные говорят о том, что ожидаемая магнитная буря будет не сильной.
Ранее 5-tv.ru писал о том, на Солнце зарегистрировали выброс рекордно большого протуберанца.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 23 июл
- На Земле произошла магнитная буря категории G2
- 22 июл
- Затишье перед бурей? Чего ждать метеозависимым 22 июля — прогноз
- 11 июл
- Прогноз на 11 июля: какую геомагнитную активность ждать метеозависимым
- 9 июл
- Прогноз на 10 июля: какую геомагнитную активность ждать метеозависимым
- 7 июл
- Подкралась незаметно: Землю накрыла магнитная буря
- 26 июн
- Метеозависимым приготовиться: чего ожидать от магнитной бури 27 июня 2025 года
- 25 июн
- Сильный шторм: магнитная буря накроет планету 25 июня
- 23 июн
- Магнитные бури возвращаются: чего ждать в последние дни июня 2025 года
- 20 июн
- Магнитные бури 20 июня 2025: когда наступит пик и кому стоит его опасаться
- 16 июн
- Сильнейшую вспышку за месяц зафиксировали на Солнце
78%
Нашли ошибку?