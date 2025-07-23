Нетипичная середина лета: магнитная буря ожидается на Земле 23 июля

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 51 0

Вероятность магнитной бури на Земле 23 июля составляет 56%

Большая вероятность магнитных бурь 23 июля

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

Вероятность того, что атмосфера нашей планеты будет спокойной, равна лишь 20%.

Магнитные бури обрушатся на Землю с вероятностью в 56%. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

По данным специалистов, в среду, 23 июля следует ожидать возмущение геомагнитного поля Земли. Сотрудники лаборатории прогнозируют появление умеренных колебаний с вероятностью в 20%. На то, что атмосфера голубой планеты будет спокойной, ученые отвели 24%. А вероятность того, что на Землю обрушится геомагнитная буря, составляет 56%. Это выше среднестатистических показателей для середины лета.

Индекс Ар ожидается на уровне 15, это говорит о наличии магнитных колебаний. Уровень солнечного излучения будет равен 140, это указывает на сильные всплески активности. Значение по шкале Кр прогнозируется на уровне пяти по показателю магнитной бури это значение равно G1. Такие данные говорят о том, что ожидаемая магнитная буря будет не сильной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на Солнце зарегистрировали выброс рекордно большого протуберанца.

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Тема:
Магнитные бури
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