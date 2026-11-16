Затишья не ждать? Прогноз магнитных бурь на 17 ноября

ИКИ РАН: Магнитная буря уровня G1 может начаться 17 ноября

На Земле во вторник, 17 ноября, может начаться магнитная буря уровня G1. Об этом сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Эксперты отметили, что в настоящее время на Солнце наблюдается затишье. Но продлится это, вероятнее всего, недолго. Уже завтра, 17 ноября, прогнозируется слабое геомагнитное возмущение.

«Зеленая серия на Земле продолжается уже восьмой день подряд. По прогнозу прерваться она может завтра, когда по Земле пройдет возмущенный поток солнечного ветра», — сообщили сотрудники Лаборатории в своем Telegram-канале.

Согласно прогнозам специалистов, распределение вероятностей выглядит следующим образом: 56% — показатель останется в зеленой зоне, 35% — достигнет желтого уровня, 9% — все обойдется. При этом ученые уверяют, что магнитная буря будет короткой.

«Вспышечная активность на Солнце практически сошла на нет, и ожидается, что достигнет полного нуля на горизонте 2–3 суток», — сообщили также сотрудники Лаборатории.

Это значит, что после завтрашнего возмущения наступит очередное затишье. А вот сколько оно продлится, предугадать невозможно.

Ранее Землю накрыла мощная магнитная буря. Активность резко усилилась 8 ноября. Бурю оценили как G5+ — это экстремальный уровень геомагнитных возмущений. При такой активности сияния могут смещаться гораздо южнее обычных широт и становиться видимыми там, где их обычно не наблюдают.

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