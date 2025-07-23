Больший контроль: Харченко о регулировке мест на платное обучение в вузах

Учебные заведения должны готовить востребованных на рынке труда специалистов.

Регулирование мест на платное обучение в вузах нацелено на повышение качества образования. Об этом 5-tv.ru рассказала зампред комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

Сейчас Государственная дума готовит законопроект, который будет сильнее регулировать прием на платное обучение в вузах. Поправки должны принять к началу учебного 2026 года. Харченко отметила, что контроль этого аспекта существовал и раньше, но в более гибкой форме. Данные изменения позволят поднять уровень качества образования.

«В последние годы все вузы подавали плановые цифры, в том числе коммерческого приема, просто это не контролировалось, так как в законе не было четкой позиции. Но со следующего года те плановые цифры, которые будут согласованы учредителями, будет контролироваться исполнение этого плана», — отметила депутат.

Она подчеркнула, что данная инициатива нацелена не на сокращение количества мест на популярных направлениях в вузах, например, юридическое или экономическое. Речь идет о среднем балле ЕГЭ, которое создаст конкурс даже среди абитуриентов на платное обучение. Это также повлияет на трудоустройство. Ведь данные изменения в законе нацелены на то, чтобы готовить специалистов, востребованных на рынке труда.

Харченко напомнила, что в России работает 749 головных вузов и 540 филиалов, треть от них — это коммерческие образовательные учреждения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ведущие вузы России переходят на новую систему высшего образования.

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