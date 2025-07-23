Глава Еврокомиссии потребовала от Киева объяснений по закону о НАБУ и САП

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность и направила официальный запрос президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием объяснить причины принятия закона, который ограничивает независимость двух ключевых антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил представитель Евросоюза (ЕС) Гийом Мерсье. Его слова передает агентство AFP.

«Президент фон дер Ляйен выразила свою глубокую обеспокоенность последствиями поправок и обратилась к украинскому правительству за разъяснениями», — рассказал он.

Верховная рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий изменения, которые фактически отменяют независимость САП и НАБУ. Согласно нововведениям, теперь контроль над деятельностью этих ведомств получает украинская исполнительная власть, что противоречит ранее согласованным с ЕС принципам.

Новый закон вызвал негативную реакцию у европейских партнеров Киева, которые на протяжении многих лет поддерживали реформы в сфере борьбы с коррупцией. По мнению ряда экспертов, подобные шаги могут поставить под угрозу дальнейшую интеграцию Украины в европейские структуры и получение финансовой помощи от ЕС.

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