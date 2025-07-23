Глава Еврокомиссии потребовала от Киева объяснений по закону о НАБУ и САП

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Принятые поправки вызвали обеспокоенность у европейских союзников Украины.

Глава Еврокомиссии потребовала от Киева объяснений по закону о НАБУ и САП

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность и направила официальный запрос президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием объяснить причины принятия закона, который ограничивает независимость двух ключевых антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил представитель Евросоюза (ЕС) Гийом Мерсье. Его слова передает агентство AFP.

«Президент фон дер Ляйен выразила свою глубокую обеспокоенность последствиями поправок и обратилась к украинскому правительству за разъяснениями», — рассказал он.

Верховная рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий изменения, которые фактически отменяют независимость САП и НАБУ. Согласно нововведениям, теперь контроль над деятельностью этих ведомств получает украинская исполнительная власть, что противоречит ранее согласованным с ЕС принципам.

Новый закон вызвал негативную реакцию у европейских партнеров Киева, которые на протяжении многих лет поддерживали реформы в сфере борьбы с коррупцией. По мнению ряда экспертов, подобные шаги могут поставить под угрозу дальнейшую интеграцию Украины в европейские структуры и получение финансовой помощи от ЕС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
78.45
0.36 91.79
0.01
«Загадывать желания и ставить цели»: как Новолуние 24 июля может повлиять...

Последние новости

20:48
В Стамбуле начались переговоры России и Украины
20:42
Макрон подал в суд на журналистку из США из-за слухов о поле первой леди
20:31
Путин снизил размер госпошлины при дарении недвижимости родственникам
20:21
Минцифры выявило 56 владельцев более миллиона сим-карт
20:15
Главы делегаций России и Украины начали двустороннюю встречу в Стамбуле
20:13
Украинские власти призвали жителей Краматорска срочно покинуть город

Сейчас читают

Российский СПГ уходит из Европы в Азию
«Вообще по барабану»: Дава про ревность в браке с Мари Краймбрери
На Украине приняли закон об ограничении прав НАБУ и САП
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп