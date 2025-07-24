Что делать, если укусила змея? Как вести себя при встрече с медведем? Ответы на эти и другие важные вопросы лучше знать заранее.

Многие россияне летом выбирают активный и полезный отдых на природе. Еще приятнее совместить это время со сбором грибов и ягод, однако у такого замечательного хобби есть риски, и подготовиться к ним лучше заранее, предупреждает URA.RU.

Съедобное-несъедобное

Принести из леса хочется, согласитесь, и вкусную, и безопасную добычу. Но многие несъедобные и ядовитые грибы и ягоды умело прикидываются съедобными. Например, бледная поганка, которую часто путают с сыроежкой. При этом яд ее смертельно опасен. А рядом с черникой и костяникой нередко растет воронец (волчье лыко), его тоже есть крайне вредно. Так что перед походом устройте себе экзамен и проверьте, насколько хорошо разбираетесь в растущих в вашем регионе ягодах и грибах.

Коварные кровососы

Клещи — переносчики опаснейших инфекций (боррелиоз, болезнь Лайма), оставляющих людей инвалидами и приводящих к летальным исходам. Они подкрадываются и атакуют незаметно, поэтому необходимо, во-первых, правильно одеться — закрытая одежда с длинными рукавами и головным убором, брюки, заправленные в носки. Во-вторых, после похода нужно тщательно осмотреть себя, особенно в зонах за ушами, в подмышках, волосах и других «любимых» местах клещей. Осматривать одежду в лесу лучше каждые 15 минут. Используйте репелленты.

В-третьих, подумайте об оформлении медицинской страховки, вакцинации от клещевого энцефалита. Если насекомое к вам таки присосалось, осторожно удалите его пинцетом или специальным устройством, обработайте кожу антисептиком, а потом незамедлительно обратитесь к врачу.

Помимо клещей в лесу орудуют комары, слепни, оводы, осы, пчелы и шершни. Один укус человека не убьет, а серия — дело крайне опасное. Последствием может стать анафилактическая реакция, проявляющаяся отеками, проблемами с дыханием, потерей сознания. Так что даже если у вас нет ни на что аллергии, возьмите в поход антигистаминный препарат. Не надевайте яркую одежду, не пользуйтесь духами и дезодорантами — цвет и аромат привлекут насекомых.

Змеи и дикие животные

Изучите, какие змеи водятся в выбранном для сбора грибов месте, какие из них ядовиты. Уж, например, абсолютно безвреден, а яд на зубах гадюки может убить. Чтобы не встретиться с ней, избегайте густых зарослей, а если приходится свернуть с тропы, проверяйте перед каждым шагом землю ударом палки. В случае укуса, если не знаете, что это была за змея, постарайтесь запомнить окрас и срочно обратитесь к врачу.

Встретить дикого зверя тоже опасно. Свирепый кабан или медведь — тут и объяснять нечего. Но и лисы или енота стоит остерегаться, животное может заражено бешенством. Не пытайтесь накормить или погладить их, держите дистанцию. Столкнувшись нос к носу, замрите, не смотрите в глаза, медленно отходите, но не поворачивайтесь спиной. Помните, что в период вскармливания потомства звери особенно агрессивны. И да, к детенышам лучше тоже не подходить, если не хотите познакомиться с их разъяренной мамой.

Общие рекомендации

Прежде чем уйти в лес, предупредите близких, сообщите им локацию и запланированное время возвращения. Если заблудитесь и останетесь без связи, они будут знать, где вас искать. Возьмите с собой фонарь, свисток, аптечку, воду и еду, а также компас и карту. На случай, если телефон разрядится, захватите повербанк. Почувствовали, что потерялись? Остановитесь, подавайте сигналы с этой точки, чтоб не заплутать еще пуще. Кричите, свистите, стучите по дереву, ожидая спасателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ядовитые растения и ягоды встречаются в российских лесах.

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