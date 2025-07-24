Блины с изюминкой и с грудным молоком: врач оценила опасный тренд

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 48 0

Кормящие мамы используют грудное молоко в готовке

Блины с изюминкой — и с грудным молоком: врач оценила опасный тренд

Фото: 5-tv.ru

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Модный флешмоб из соцсетей вызвал вопросы у диетологов.

Использование грудного молока в кулинарии — свежий, но сомнительный тренд, охвативший блогосферу молодых мам. Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила в беседе с Life.ru, насколько безопасны подобные эксперименты и действительно ли они приносят пользу.

По словам специалиста, грудное молоко богато иммуноглобулинами и идеально подходит для новорожденных, чья иммунная система еще формируется. Однако термическая обработка, без которой не обходятся рецепты блинов и другой выпечки, значительно снижает его ценность.

Для взрослого человека такое молоко не опасно, если используется в разумных количествах. Но, как подчеркнула Соломатина, после кипячения оно мало чем отличается от обычного животного.

Медик назвала «молочные» блюда скорее маркетингом и временной модой, чем источником реальной пользы. Напомним, в сети набирают популярность ролики, где мамы угощают мужей блинчиками с «секретным ингредиентом» — и снимают их реакцию после откровения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда нужно отлучать ребенка от грудного вскармливания.

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