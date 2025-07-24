«Достать кувалду»: в Китае отреагировали на угрозы НАТО захватить Калининград

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 89 0

Baijiahao: РФ «достала кувалду» в ответ на угрозы НАТО Калининграду

Китайский аналитик назвал «жесткой» реакцию России на угрозы НАТО

Фото: IMAGO/Christian Ohde/ТАСС

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Пекин считает, что Москва показала силу без лишних объяснений.

В Китае прокомментировали действия России после заявления американского генерала Кристофера Донахью, который 17 июля допустил возможность уничтожения Калининградской области силами НАТО. По его словам, у альянса уже есть соответствующий план, способный подавить российскую оборону в этом регионе в кратчайшие сроки.

Как отмечает китайский аналитический портал Baijiahao, Россия ответила на эту угрозу предельно жестко. В публикации говорится, что Москва, по сути, «достала кувалду» — продемонстрировала решимость, не требующую дополнительных комментариев. Такой реакцией стали заявления российских дипломатов, напомнивших о готовности стратегических ядерных сил к немедленному применению в случае внешней угрозы.

«Реакция России в итоге не потребовала каких-либо более развернутых пояснений. Это все равно что „достать кувалду“ на глазах у противника», — сказано в материале.

Авторы материала подчеркивают, что это было не просто предупреждение, а четкий сигнал о том, что Москва готова задействовать все доступные средства в ответ на агрессию.

«Это был не блеф Путина, а напоминание про один из главных козырей страны», — уточнили в Baijiahao.

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