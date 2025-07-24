Выживших при крушении Ан-24 в Амурской области нет

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 116 0

В регионе объявлен трехдневный траур.

Выживших при крушении Ан-24 в Амурской области нет

Фото: Telegram/Официальный Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры/dvtproc; 5-tv.ru

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При крушении самолета Ан-24 в Амурской области никто не выжил. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов в своем Telegram-канале.

«С прискорбием сообщаю: в авиакатастрофе Ан-24 в Тындинском округе, по предварительным данным, выживших нет. Спасатели дошли до места крушения», — сказано в сообщении.

В Амурской области объявлен трехдневный траур. Во всех территориях региона 25, 26 и 27 июля будут приспущены флаги, добавил губернатор.

При крушении пассажирского самолета погибли 48 человек. Известно, что пятеро были сотрудниками компании РЖД.

«Еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вся область скорбит вместе с вами», — заключил Орлов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о разбившемся Ан-24. Экипаж перестал выходить на связь при заходе борта на посадку. Это случилось в 7:00 по московскому времени. Транспортная прокуратура уточнила, что контакт с самолетом прервался при заходе на второй круг.

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