Владеющая упавшим в Амурской области Ан-24 авиакомпания может лишиться сертификата на техобслуживание

У авиакомпании «Ангара», чей самолет потерпел крушение в Амурской области, могут отозвать сертификат организации по техобслуживанию. Тогда перевозчик больше не сможет ремонтировать суда самостоятельно.

Как выяснили «Известия», совещание в Росавиации запланировано на сегодня. После крушения под Тындой «Ангару» ждут новые проверки.

Все обломки Ан-24 вывезут для исследования. Изучат даже самые мелкие детали. Каждая из них может помочь в выяснении причин катастрофы. Спасатели уже расчистили площадку вокруг места падения самолета. Грунт просеивали, чтобы найти крошечные фрагменты. Их переносят и грузят вручную. А крупные части фюзеляжа и двигатели перемещают тяжелой техникой.

Родственникам погибших сейчас помогают психологи. Тем временем, специалисты продолжают расшифровку самописцев, по предварительным данным, отказов техники не было.

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