Специалисты МЧС продолжают работы на месте крушения Ан-24

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 21 0

Организован полевой лагерь и развернут узел связи.

Фото, видео: Telegram/ МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Оперативный штаб МЧС России продолжает работы на месте авиакатастрофы в Амурской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты МЧС круглосуточно помогают следственным органам в поисковых и оперативно-следственных мероприятиях. На месте создан полевой лагерь и развернут узел связи для координации действий.

При крушении самолета Ан-24 погибли граждане КНР и Белоруссии

Всего на месте авиакатастрофы работают 249 специалистов и 31 единица техники.

Родственники погибших продолжают прибывать в Тынду и размещаются в гостинице.

Самолет Ан-24 потерпел крушение 24 июля. Он следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Связь с бортом пропала в 15 километрах от последнего города. Позже спасатели нашли обломки воздушного лайнера. На борту находилось 48 человек, включая членов экипажа. Все они погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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