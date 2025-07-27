На месте крушения Ан-24 продолжают находить личные вещи пассажиров

От разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 осталась груда обломков. Под ними продолжают находить личные вещи пассажиров. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

«Груда обломков — это практически все, что осталось от рухнувшего Ан-24. Каждый фрагмент тщательно обследуют и описывают в протокол», — поделился корреспондент.

Он также рассказал, что недалеко от места крушения сотрудники спецслужб разместились в полевом лагере. Кроме личных вещей погибших пассажиров, находятся и части самолета. Например, была обнаружена стойка шасси с табличкой, на которую были нанесены инвентарные номера.

Крушение самолета произошло 24 июля недалеко от города Тында. На месте трагедии были найдены черные ящики, расшифровка информации с которых начнется в Москве на следующей неделе. С их помощью станет известна причина происшествия. Пока среди основных версий рассматривают техническую неисправность и человеческий фактор.

На момент крушения на борту находились 48 человек — 42 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не выжил. Помимо этого, среди погибших были граждане Китая и Белоруссии.

За семь лет воздушное судно пережило четыре поломки. Росавиация и Ространснадзор начали внеплановую проверку компании перевозчика «Ангара».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что следователи изъяли двигатели разбившегося Ан-24.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX