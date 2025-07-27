На месте крушения Ан-24 продолжают находить личные вещи пассажиров

На борту воздушного судна было 48 человек — 42 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не выжил.
Фото, видео: Reuters/Far Eastern Transport Prosecutor's Office; 5-tv.ru
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От разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 осталась груда обломков. Под ними продолжают находить личные вещи пассажиров. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.
«Груда обломков — это практически все, что осталось от рухнувшего Ан-24. Каждый фрагмент тщательно обследуют и описывают в протокол», — поделился корреспондент.
Он также рассказал, что недалеко от места крушения сотрудники спецслужб разместились в полевом лагере. Кроме личных вещей погибших пассажиров, находятся и части самолета. Например, была обнаружена стойка шасси с табличкой, на которую были нанесены инвентарные номера.
Крушение самолета произошло 24 июля недалеко от города Тында. На месте трагедии были найдены черные ящики, расшифровка информации с которых начнется в Москве на следующей неделе. С их помощью станет известна причина происшествия. Пока среди основных версий рассматривают техническую неисправность и человеческий фактор.
На момент крушения на борту находились 48 человек — 42 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не выжил. Помимо этого, среди погибших были граждане Китая и Белоруссии.
За семь лет воздушное судно пережило четыре поломки. Росавиация и Ространснадзор начали внеплановую проверку компании перевозчика «Ангара».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что следователи изъяли двигатели разбившегося Ан-24.
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