Следователи изъяли двигатели разбившегося Ан-24 в Амурской области

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 32 0

Осмотр потерпевшего крушение самолета близится к завершению.

Следователи в Амурской области изъяли двигатели разбившегося Ан-24

Фото: © РИА Новости/Дальневосточная транспортная прокуратура

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следователи завершили ключевой этап осмотра места крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Как сообщили в Восточном межрегиональном управлении на транспорте СК России, изъяты оба двигателя упавшего воздушного судна. Специалисты продолжают изучение обломков и технической документации.

В рамках расследования проводится осмотр изъятых предметов, включая бортовую документацию и элементы конструкции воздушного судна.

Параллельно сотрудники МЧС занимаются перемещением крупных фрагментов фюзеляжа и других частей разбившегося самолета, что позволит следственным органам провести дополнительную экспертизу в стационарных условиях.

Самолет Ан-24 потерпел крушение 24 июля. Он следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Связь с бортом пропала в 15 километрах от последнего города. Позже спасатели нашли обломки воздушного лайнера. На борту находилось 48 человек, включая членов экипажа. Все они погибли.

Рассматриваются две основные версии крушения: техническая неисправность или ошибка пилотов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.55
0.69 93.35
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:55
Исполнители теракта в «Крокусе» получили 135 тысяч рублей на побег из России
9:36
Демократы в США требуют копию «книги поздравлений» Эпштейна с рисунком Трампа
9:19
Инфаркт и инсульт — не приговор. Как снизить риски?
9:05
Следователи изъяли двигатели разбившегося Ан-24 в Амурской области
9:04
В США заявили, что Украине придется принять все условия России на переговорах
8:48
Мединский: не все на Украине серьезно относятся к возвращению детей

Сейчас читают

Волосы попортились: что стало с Волочковой после Мальдив
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака
«Когда-нибудь и случится»: SHAMAN поделился своей мечтой

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс