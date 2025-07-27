Следователи изъяли двигатели разбившегося Ан-24 в Амурской области

Осмотр потерпевшего крушение самолета близится к завершению.
Фото: © РИА Новости/Дальневосточная транспортная прокуратура
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Следователи завершили ключевой этап осмотра места крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Как сообщили в Восточном межрегиональном управлении на транспорте СК России, изъяты оба двигателя упавшего воздушного судна. Специалисты продолжают изучение обломков и технической документации.
В рамках расследования проводится осмотр изъятых предметов, включая бортовую документацию и элементы конструкции воздушного судна.
Параллельно сотрудники МЧС занимаются перемещением крупных фрагментов фюзеляжа и других частей разбившегося самолета, что позволит следственным органам провести дополнительную экспертизу в стационарных условиях.
Самолет Ан-24 потерпел крушение 24 июля. Он следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Связь с бортом пропала в 15 километрах от последнего города. Позже спасатели нашли обломки воздушного лайнера. На борту находилось 48 человек, включая членов экипажа. Все они погибли.
Рассматриваются две основные версии крушения: техническая неисправность или ошибка пилотов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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