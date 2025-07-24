«Киев отпустил тормоза»: польский премьер-министр предрек трагедию на Украине

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Владислав Косиняк-Камыш: Польша очень важна для Украины

высказывания министра обороны Польши в т. ч. по НАБУ и САП

Фото: Reuters

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Происходящее в стране — тревожный сигнал как для внутренней, так и для внешней политики.

Киев «отпустил тормоза», и это непременно приведет к трагедии. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Его слова приводит телеканал Рolsat News.

По мнению Косиняка-Камыша, Украина всегда боролась с коррупцией. Действия Зеленского идут вразрез с привычной политикой страны. Польский премьер-министр предположил, что ошибки главы государства — последствия украинского конфликта, а также слишком долгого пребывания у власти.

«Мне кажется, что длительность пребывания у власти, трудности пребывания у власти привели к тому, что эти тормоза где-то отпустили, а теперь это может обернуться трагедией. Не только этими протестами, но именно непринятием таких стандартов западным сообществом», — сказал Косиняк-Камыш.

Он отметил, что ситуация на Украине — тревожный сигнал. Причем как для внутренней, так и для внешней политики страны.

Роль Польши в сложившейся ситуации исключительно важна. По крайней мере, так считает Косиняк-Камыш. Он заявил, что 95% украинских грузов проходят через Польшу, а значит, что без вмешательства этой страны дела Киева были бы совсем плохи.

«Польша очень важна для Украины. Без Польши Украине не помочь. Треть солдат прошли обучение в Польше», — заявил польский премьер-министр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что польский МИД порекомендовал своим гражданам покинуть Россию.

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