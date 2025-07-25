Расшифровку черных ящиков Ан-24 начнут на следующей неделе

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Эксперты надеются, что данные самописцев помогут установить точную причину катастрофы в Амурской области.

Расшифровку черных ящиков Ан-24 начнут на следующей неделе

Фото: © РИА Новости/Следственный комитет РФ

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Частичную расшифровку бортовых самописцев пассажирского самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области 24 июля, планируется начать на следующей неделе после их отправки в Москву. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров по итогам заседания правкомисии под председательством главы Минтранса Андрея Никитина.

Черные ящики были обнаружены на месте падения воздушного судна в 15 километрах от города Тында. Специалисты уже извлекли. Ожидается, что предварительный анализ записей позволит определить ключевые события последних минут полета.

Параллельно Росавиация и Ространснадзор инициировали внеплановую проверку деятельности авиакомпании «Ангара» — владельца разбившегося самолета. Проверка затронет соблюдение Федеральных авиационных правил, техническое состояние самолетов и подготовку летного состава. Ранее появлялась информация о том, что этот борт Ан-24 уже несколько раз попадал в инциденты в разные годы.

На борту самолета в момент крушения находились 48 человек, включая экипаж. Предварительно, никто не выжил.

В качестве основных причин трагедии следствие рассматривает техническую неисправность и человеческий фактор. Представители Минтранса подчеркивают, что окончательные выводы можно будет сделать только после завершения расшифровки и экспертиз.

Катастрофа стала крупнейшей в регионе за последние годы. Минтранс и авиационные ведомства пообещали представить отчет о результатах расследования в кратчайшие сроки.

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