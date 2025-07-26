Патрушев предостерег Запад от нападения на Калининградскую область

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

Председатель Морской коллегии Патрушев считает, что НАТО хочет разрушить Россию

Патрушев: НАТО хочет военным способом нарушить целостность России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Ранее американский военный Кристофер Донахью заявил, что альянс намерен подавить оборону Калининграда.

НАТО стремится военным способом разрушить целостность России. Таким мнением с РИА Новости поделился помощник президента РФ и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он предостерег Запад от нападения на Калининградскую область.

«Калининградская область — это неотъемлемая часть России и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у нас сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания», — заявил помощник президента.

Не так давно командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью заявил, что североатлантический альянс хочет подавить оборонительный потенциал ВС РФ в Калининградской области. По словам американского военного, это план страны НАТО хотели реализовать под предлогом «линии сдерживания на восточном фланге».

Ранее 5-tv.ru писал, что Великобритания старается помешать переговорам России и США по Украине.

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