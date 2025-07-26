На Украине не происходит ничего даже отдаленно похожего на борьбу с коррупцией. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках Летней школы Дирекции Всемирного фестиваля молодежи для государственных управленцев.

«Даже квазиборьбы с коррупцией на Украине нет», — констатировала она.

Захарова также отметила, что в реальной повестке Запада никогда не было места мирным переговорам по Украине. Если бы Европа стремилась к миру, то остановила бы поставки оружия Киеву.

«Нет предпосылок говорить о том, что Запад и НАТО хотели бы реально снизить напряженность вокруг Украины», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский впервые после протестов обратился к украинцам. Стратегию выбрал своеобразную: проигнорировав требования граждан своей страны, обвинил Россию во «влиянии» на происходящее. Украинский лидер считает, что антикоррупционная система его страны подвержена внешним воздействиям. В частности, российским.

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