Захарова: на Украине не происходит реальной борьбы с коррупцией

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Не наблюдается тенденций, даже отдаленно напоминающих противодействие.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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На Украине не происходит ничего даже отдаленно похожего на борьбу с коррупцией. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках Летней школы Дирекции Всемирного фестиваля молодежи для государственных управленцев.

«Даже квазиборьбы с коррупцией на Украине нет», — констатировала она.

Захарова также отметила, что в реальной повестке Запада никогда не было места мирным переговорам по Украине. Если бы Европа стремилась к миру, то остановила бы поставки оружия Киеву.

«Нет предпосылок говорить о том, что Запад и НАТО хотели бы реально снизить напряженность вокруг Украины», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский впервые после протестов обратился к украинцам. Стратегию выбрал своеобразную: проигнорировав требования граждан своей страны, обвинил Россию во «влиянии» на происходящее. Украинский лидер считает, что антикоррупционная система его страны подвержена внешним воздействиям. В частности, российским.

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