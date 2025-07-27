«Надо жить»: Путин вышел из автомобиля пообщаться с жителями Петербурга

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 57 0

Путин вышел из автомобиля пообщаться с жителями Петербурга

«Это называется — исполнение мечты в Питере»: Путин вышел к петербужцам

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День ВМФ

Президент заметил в толпе флаг военно-морского флота времен СССР и попросил остановить кортеж.

Во время визита в Санкт-Петербург президент России Владимир Путин вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с горожанами. Глава государства поздравил собравшихся с Днем Военно-морского флота, а также пообщался с ветераном. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Поводом для остановки кортежа президента стал флаг военно-морского флота времен СССР, который глава государства заметил в толпе.

«Поздравляю с праздником! С Днем флота!» — обратился Путин к пожилому мужчине в форме и обнял его.

Мужчина попросил российского лидера беречь страну и продолжать борьбу с фашизмом. Как выяснилось, он оказался ветераном ВМФ. Теперь, по словам ветерана, он может «умереть спокойно».

«Ну ладно вам! Не надо! Надо жить и бороться», — не согласился с мужчиной Путин.

После общения с ветераном к президенту подошел мальчик и признался, что у него есть «наглая просьба» — сделать фото с главой государства. Путин исполнил мечту ребенка.

Перед тем как сесть в машину, президент еще раз обернулся и громко крикнул поздравления со знаменательным днем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
День ВМФ
27 июл
Путин прибыл в Санкт-Петербург на День ВМФ
27 июл
Песков назвал причину отмены главного парада ВМФ
27 июл
Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем ВМФ
17 июл
В России отмечают День основания морской авиации ВМФ
15 июл
Главную икону ВМФ впервые доставили в Кронштадт
28 июл
Праздничный салют ко Дню Военно-морского флота в Петербурге — видео
28 июл
«На счастье»: Путин успокоил разбившего бокал на приеме иностранного гостя
28 июл
Путин в День ВМФ открыл памятник адмиралу Федору Ушакову в Петербурге
28 июл
Путин предупредил США об ответе на размещение ракет в ФРГ
28 июл
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ на параде в Петербурге
+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.55
0.69 93.35
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:35
«Мы продолжим усиливать давление»: Макрон о планах в отношении России
17:24
Бабка бронзовая и красотка-девушка: какие виды стрекоз можно встретить в Москве
17:06
«Швыряло сильно»: Андреасян и Моряк попали в шторм и капитан лайнера их высадил
16:48
Тайвань увеличил экспорт дронов почти на 750%
16:28
Во Франции оценили мощь российского подводного крейсера «Князь Пожарский»
16:10
«Надо жить»: Путин вышел из автомобиля пообщаться с жителями Петербурга

Сейчас читают

Шесть минут полной темноты: когда пройдет масштабное затмение века
Ученые бьют тревогу: НЛО может атаковать Землю в ноябре 2025 года
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
«Когда-нибудь и случится»: SHAMAN поделился своей мечтой

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс