Ребенок погиб под колесами электрички в Подмосковье

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 38 0

Его друг, также попавший под поезд, госпитализирован.

Ребенок погиб под колесами электрички в Подмосковье

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Два школьника попали под колеса электрички в Подмосковье. Об этом пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ рассказала в своем Telegram-канале.

«На 27-м км перегона железнодорожных станций „Люберцы-2 — Овражки“ подростки, переходившие пути в неположенном месте, были травмированы электропоездом», — отмечается в сообщении.

Известно, что один из детей скончался в результате полученных травм, второй находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жуткой трагедии, когда вечеринка на даче под Иркутском закончилась массовой гибелью детей. Им было от 13 до 16 лет. Известно, что дети собрались в частном доме, чтобы отметить день рождения подруги. На вечеринке было 14 человек. Судя по снятым там кадрам, алкоголя на празднике было много. Стол буквально ломился от бутылок спиртного. Ближе к концу вечера именинница и часть гостей разъехались по домам, другие подростки остались на ночевку. Далее произошло страшное…

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