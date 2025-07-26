Российский космонавт Платонов прибыл в Космический центр имени Кеннеди НАСА

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Старт научной миссии запланирован не раньше 31 июля.

Российский космонавт Платонов прибыл в Космический центр имени Кеннеди НАСА

Фото: © РИА Новости/ Алексей Майшев

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Российский космонавт Олег Платонов в числе членов экипажа корабля Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США Crew-11 приехал в Космический центр имени Кеннеди в штате Флорида. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Экипаж миссии Crew-11 к МКС с космонавтом Олегом Платоновым прибыл на космодром во ФлоридеЭкипаж миссии Crew-11 к МКС с космонавтом Олегом Платоновым прибыл на космодром во Флориде. CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/ТАСС

Также прибыли и коллеги Платонова — астронавты Зина Кардман, Майкл Финк и Кимия Юи.

Уточнялось, что начало научной миссии состоится не раньше, чем 31 июля.

До этого в «Роскосмосе» информировали, что космонавты Олег Артемьев и Олег Платонов совершат полет на Международную космическую станцию (МКС) на американских кораблях Crew Dragon в этом и в следующем году. К тому же в состав экипажей кораблей «Союз МС-28» и «Союз МС-29» включили по одному астронавту НАСА. Осенью российский корабль доставит на МКС астронавта Кристофера Уильямса, а летом следующего года на «Союзе» отправится американский врач и астронавт НАСА Анил Менон Самойленко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп назначил главу Минтранса США врио руководителя НАСА.

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