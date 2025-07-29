Американский боксер Дуайт Мохаммед Кави умер после пяти лет борьбы с деменцией

Американский боксер Дуайт Мохаммед Кави, экс-чемпион в полутяжелом весе и в первом тяжелом весе, скончался на 73-м году жизни. В течение последних пяти лет он боролся с деменцией. О его смерти сообщил американский спортивный канал ESPN, ссылаясь на членов семьи.

«Сестра Кави Ванда Кинг сказала, что он умер в пятницу после пятилетней борьбы с деменцией», — сказано в публикации.

Будущий чемпион появился на свет в Соединенных Штатах, в городе Балтиморе, 5 января 1953 года и стал профессиональным боксером в 25 лет. Дебют на профессиональном ринге состоялся 19 апреля 1978-го, этот бой завершился вничью.

Чемпионом мира Кави стал 19 декабря 1981 года по результатам встречи с обладателем этого титула в полутяжелом весе по версии WBC — американцем Мэттью Саадом Мохаммедом. Через год спортсмен защитил свой статус, нокаутировав американца Эдди Дэвиса, а еще через три был назван чемпионом в первом тяжелом весе по версии WBA.

Кави не отказывался от бокса и когда отбывал наказание за вооруженное ограбление. Он принимал участие в соревнованиях по боксу в государственной тюрьме Рауэй. За всю свою спортивную карьеру он одержал 41 победу, 25 из них нокаутом. В 1998-м боксер ушел с ринга и переключился на тренерскую работу, а также стал защитником молодежи и консультантом по наркотикам и алкоголю.

Имя Дуайта Мохаммеда Кави было внесено в Международный зал боксерской славы в 2004 году.

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