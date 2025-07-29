От кариеса до язвы желудка: чем опасен неприятный запах изо рта у детей

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

Врач Егана Маруфиди: неприятный запах изо рта у ребенка может говорить о язве

От кариеса до язвы желудка: чем опасен неприятный запах изо рта у детей

Фото: www.globallookpress.com/Julian Stratenschulte

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При наличии той или иной болячки «аромат» может отличаться.

Неприятный запах изо рта у ребенка может быть связан как с неправильным уходом, так и с серьезными заболеваниями. Таким мнением с изданием Газета.ру поделился стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди.

«Среди причин — кариес и воспаление десен, лор-заболевания (синусит, тонзиллит, ларингит, бронхит)», — пояснил он.

Более того, неприятный запах изо рта также говорит о нездоровом питании, нарушении в работе пищеварения, болезнях желудка и кишечника. Причем, «аромат» может варьироваться в зависимости от причин.

Например, если у детей кариес, гингивит или разрушение зубов, то изо рта пахнет сладостью. При гастрите, по словам Егана Маруфиди, от детей исходит, чаще всего, кисловатый запах. А если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то присутствует гнилостный «аромат».

Также врач подчеркнул, что генетические нарушения обмена веществ могут привести к капустному запаху. Причина наличия запаха тухлых яиц изо рта ребенка может крыться, например, в развитии язвы или в проблеме с оттоком желчи.

«Проблемы с почками проявляются аммиачным запахом, а диабет — ацетоновым» — заключил эксперт.

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От кариеса до язвы желудка: чем опасен неприятный запах изо рта у детей

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