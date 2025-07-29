Дана Борисова готовится к новой пластической операции

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 42 0

Видимо, телеведущая намерена перекроить себя от и до.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; Instagram*/danaborisova_offic; 5-tv.ru

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Телеведущая Дана Борисова объявила о новой пластической операции — в пятницу телеведущая планирует сделать SMAS-лифтинг, процедуру, направленную на подтяжку декольте, шеи и устранение возрастных изменений в нижней части лица. Об этом она сообщила подписчикам в своих социальных сетях, уточнив, что операция также включает формирование четкого угла челюсти.

SMAS-лифтинг затрагивает не только кожу, но и глубокие мышечные слои, благодаря чему эффект от процедуры считается более стойким и заметным по сравнению с поверхностной подтяжкой. По словам Борисовой, для нее важно видеть явные результаты, особенно в зоне, которую сложно замаскировать.

Это не первый опыт телеведущей в эстетической хирургии. Осенью 2024 года она призналась, что на предыдущее преображение — блефаропластику и эндоскопический лифтинг — средства предоставил ее возлюбленный.

«Я не бухгалтерия. Это не я плачу, а мой любовник», — заявила тогда Борисова, подчеркнув, что общая сумма процедур составила полмиллиона рублей.

Как утверждает звезда, материальные возможности партнера позволили ей не отказывать себе в косметических изменениях. Она открыто признает, что не смогла бы отказаться от столь щедрого предложения — и потому не стала медлить с очередной операцией.

Всего в арсенале Борисовой три большие пластические трансформации: коррекция груди после родов, липоскульптура тела (ягодицы, бедра, руки и спина), а теперь — зона шеи и декольте. Каждое вмешательство телеведущая называет осознанным шагом на пути к своему идеальному образу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Утяшева мечтает о третьем ребенке.

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