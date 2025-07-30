В России сокращается разрыв между зарплатными ожиданиями и предложениями работодателей

Ситуацию аналитики объясняют кадровым голодом.

Зарплатные ожидания россиян и предложения работодателей почти сравнялись впервые за несколько лет. Как выяснили «Известия», в среднем по стране соискатели хотят получать около 80 тысяч рублей. Компании же готовы платить 75 с половиной тысяч.

Есть сферы, где нет разницы. Это строительство и недвижимость, гостиничный и турбизнес. Ситуацию аналитики объясняют кадровым голодом. На этом фоне растут и зарплаты.

Больше всего не хватает сотрудников в торговле и сфере услуг. Крайне востребованы и рабочие специальности.

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