В России сокращается разрыв между зарплатными ожиданиями и предложениями работодателей
Зарплатные ожидания россиян и предложения работодателей почти сравнялись
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Ситуацию аналитики объясняют кадровым голодом.
Зарплатные ожидания россиян и предложения работодателей почти сравнялись впервые за несколько лет. Как выяснили «Известия», в среднем по стране соискатели хотят получать около 80 тысяч рублей. Компании же готовы платить 75 с половиной тысяч.
Есть сферы, где нет разницы. Это строительство и недвижимость, гостиничный и турбизнес. Ситуацию аналитики объясняют кадровым голодом. На этом фоне растут и зарплаты.
Больше всего не хватает сотрудников в торговле и сфере услуг. Крайне востребованы и рабочие специальности.
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